Замах на її Величність. Британська поліція заарештувала хлопця, який у суботу - з арбалетом - проник на територію Віндзорського замку. Зловмисника доправили до психіатричної лікарні. А перед тим слідство з'ясувало його мотиви. Тож навіщо юнак - хотів убити Єлизавету другу? Розкаже Світлана Чернецька.

Віндзорський замок - це найближча до Лондона монарша резиденція. І на час пандемії він став головним прихистком королеви. Її Величність не планувала святкувати Різдво тут. Сподівалася повернутися до замку в Сандрінґемі - як у старі добрі часи. Але поширення мутації "Омікрон" сплутало всі плани.

Дорога, що веде до замку і парк навколо - завжди відкриті для людей. Тож зловмисникові було зовсім не складно дійти до металевої огорожі. За допомогою мотузкової драбини він пробрався до саду Її Величності. Щоправда, йому не вдалося проникнути до жодної з будівель. Охорона замку побачила чоловіка на камерах спостереження і тут же його затримала. Під час обшуку поліція виявила арбалет.

Цього чоловіка затримали та оцінили стан його психічного здоров'я. Після цього його примусово помістили до лікарні. Усі обставини інциденту розслідують спеціалісти столичної поліції.

Журналісти прознали, що затриманий - 19-річний британець індуського походження Джасвант Сінг Чейл. І за 25 хвилин до проникнення у Віндзор він розіслав друзям відеоповідомлення, в якому розмахує арбалетом та вибачається за те, що збирається вбити королеву. Замах називає помстою за розстріл демонстрації мирних жителів у Індії у 1919 році. Тоді країна була британською колонією. Але хай якими були мотиви чоловіка - його задум був приречений на провал,- запевняють експерти з безпеки.

Вілл Геддес, експерт із безпеки:

Я зі своєю командою неодноразово проводив навчання: ми намагалися проникнути в різні замки, палаци та інші заклади. І такі вишколи були регулярними, а це зводить нанівець шанси цього чоловіка та інших зловмисників.

І дійсно, це не перша спроба проникнення на територію королівських резиденцій. І зазвичай поліція реагує миттєво. Щоправда, найвідомішим винятком став інцидент у Букінгемському палаці. Коли лондонському безробітному Майклу Фегану вдалося пробратися до спальні Її Величності. Чоловік не був озброєним і лише перелякав королеву.