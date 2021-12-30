З торгом на ринку можна вкластися в 50-60 доларів

30-кілометрові пляжі, полювання на морських їжаків, і сувеніри на згадку. Станіслав Кухарчук завершує свою подорож Кенією. Чи вдалася мандрівка? Дивіться самі.

Моя подорож Кенією - завершується. До відльоту в Україну залишається кілька днів, які ми проведемо на узбережжі.

"Діані Біч" - назва цілої гряди пляжів за 30 кілометрів від Момбаси. Насолодитися пейзажами сюди приїжджають тисячі туристів і з Європи, і з Африки. І не дивно, адже саме тут відчуваєш себе, мов у раю…

Пляжі Діані відомі своїм білосніжним і схожим на борошно піском. Та поніжитись на ньому нам ніколи - жага пригод кличе в дорогу. А точніше - в Індійський океан.

Зараз океан відійшов і ми спробуємо, як нам казав наш гід, потрапити на так звані зникомі острови - що це, я не знаю.

На те, що наша подорож буде веселою, ще на причалі натякає екіпаж судна і його капітан Мганга.

Мганга катає туристів океаном понад десять років. Його невеликий катер оснащений скляною підлогою, аби спостерігати за підводним світом. Капітан зупиняє човен - і пірнає. І ось - морські їжаки, зірки й павуки вже в наших руках. Але більш як п'ять хвилин тримати океанічних мешканців Мганга не дозволяє.

Мганга, капітан судна:

Будь ласка, коли ви закінчите дивитись і знімати, відпустить їх - інакше вони помруть. А я його зараз з'їм, дивіться… з'їдає, а потім жартує і випускає.

Тим часом наш катер дістається - до зникомого острова. Насправді - це природний океанічний риф, який оголився під час відливу. І поки води нема - можна милуватися краєвидом, пірнати в лагуні, або досліджувати оголений риф. Та океан - невблаганний, і на наших очах починає повертати острів собі.

А вже на березі ми вирушаємо у ще одне екзотичне місце - ринок сувенірів. Більшість із них виготовляють - просто біля яток.

Кенієць Жак майстерно розпилює стовбур ебенового дерева на невеличкі брелоки. Саме з нього кенійці роблять сувеніри.

Воно, як каменюка! Це дуже міцне дерево, міцне.

Як і на будь-якому ринку просто так сувенір тут не купити - треба торгуватися. Продавці правлять найвищу ціну, і дивляться - скільки ти реально можеш за нього заплатити.

Це якщо разом! Твоя ціна, мій друже, за все разом. Я не знаю… Це не гуд прайс.

З торгом на ринку можна вкластися в 50-60 доларів. Та й вибрати тут є з чого. Тож подарунки зібрані - і нам час повертатися додому. Хоча в Кенію хочеться повертатись знову і знову.