Колишній радник Назарбаєва зробив заяву щодо протестів в Казахстані [ Редактировать ]
Заяву натомість зробив колишній радник Назарбаєва - Ермухамет Ертисбаєв.
В ефірі телеканалу "Хабар-24" політик заявив, що Комітет із Національної безпеки Казахстану приховував інформацію про існування тренувальних таборів у горах країни. І там могли готувати людей для участі в січневих акціях протесту.
Колишній радник Нурсултана Назарбаєва цю інформацію назвав, цитую, "страшним державним злочином".
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