Ще одна справа, в якій не квапляться ставити крапку - аварія з харківським мажором на "Інфініті". І в ній нова приголомшлива деталь! Експертиза у крові загиблого водія "Шевроле" показала алкоголь. І чимало - майже чотири проміле. Та в прокуратурі вже заявили - на перебіг розслідування це не вплине. Бо чоловік правил дорожнього руху - не порушував. І це підтвердила автотехнічна експертиза. Та й інших доказів вини саме 16-річного Миколи Харківського у смертельній аварії - у слідства достатньо. Підготовче судове засідання у цій справі призначили на 19 січня. Нагадаю, смертельна троща сталася у жовтні. Неповнолітній мажор на позашляховику вилетів на шаленій швидкості на червоне світло - на перехрестя і буквально зніс "Шевроле". Водій останнього - загинув на місці.