У селі Свидівок хлопчик зазнав травм через новорічну піротехніку [ Редактировать ]
У селі Свидівок неподалік Черкас через новорічну піротехніку 10-річний хлопчик зазнав травм і опіків. Він з однолітками бавився знайденою на вулиці коробкою з-під феєрверка. Діти - з цікавості - вирішили її підпалити. Та виявилося, що салют був зарядженим і спрацював просто у хлопця в руках.
Уже другий день пані Віталіна чергує в лікарні біля 10-річного сина Ростислава. Дитину журналістам вона показувати не хоче, але розповідає - хлопчик потрапив сюди після забавок із піротехнікою.
Віталіна, мати постраждалого хлопчика:
Він не вибухнув добре, що в руках семирічної дитини, це сусідський хлопчик. Приніс, а мій син підпалив його…непотрібно дорослим людям бути такими безвідповідальними. Це також і дітей стосується, щоб були обачні.
Хлопчикові ще пощастило, - кажуть лікарі. У нього опіки кінцівок другого ступеня та рогівки ока. Життю дитини нічого не загрожує, операція не потрібна. Але травми могли бути значно жахливіші.
Петро Осауленко, завідувач опікового відділення Черкаської лікарні №1:
Можуть бути відриви фрагментів, тобто відриви пальців, рвані рани, можуть бути травми обличчя й очей, які можуть призвести до втрати працездатності та інвалідності в майбутньому.
Цього року це перший випадок дитячого травмування від піротехніки на Черкащині, - розповідають рятувальники. Кажуть, салют, імовірно, був бракований та не спрацював, тому його власники й лишили коробку на вулиці. А жителям області вкотре нагадують - не чіпати небезпечні предмети та пояснювати це дітям.
Юлія Норовкова, речниця ГУ ДСНС України в Черкаській області:
Не можна близько до людей розпалювати піротехнічні вироби, бо це загроза життю, не можна як виявляється підіймати з підлоги піротехнічні вироби та запалювати. Знову ж таки не читаючи інструкції.
Ростислав уже йде на поправку, око та руки загоюються і через п'ять днів дитину відпустять додому.
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