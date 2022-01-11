Александра Зарицкая, солистка группы KAZKA, опубликовала в Instagram фото, на котором сидит на шпагате.



В кадре она запечатлела себя в зеркале танцевального класса.



Также под снимком звезда отметила своего хореографа Валерия Скрипку, с которым занимается танцами, и который вместе с ней позировал в кадре.

За последнее время артистка похудела, помогло в этом ей танцевальное шоу, в котором она принимала участие вместе с хореографом Юрием Мешковым. Ранее 29-летняя певица заявила, что похудела на 20 килограмм.

Напомним, Kazka и Alekseev записали совместную песню "Поруч".

Ранее сообщалось, что мама Билли Айлиш рассказала "унизительную историю" о певице.

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