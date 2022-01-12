Франція встановила новий антирекорд за кількістю хворих на Ковід. Понад 360 тисяч людей заразилися коронавірусом за останню добу. І це найвищий показник від початку пандемії. Водночас померли від ускладнень 270 пацієнтів. Уряд Франції найближчими днями планує запровадити карантинні обмеження для невакцинованих громадян. Наявність ковід-документів перевірятимуть на вході в заклади харчування, а також під час заходів у приміщеннях.