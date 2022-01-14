Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу. Через звинувачення у зґвалтуванні, за яким американський суд продовжив розгляд цивільного позову.

У заяві Букінгемського палацу зазначено, що принц не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа.

Також 61-річний герцог Йоркський втрачає право називатися "Його королівська високість". Нагадаю, американка Вірджинія Джуффре звинувачує принца у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. За словами жінки, Ендрю знав, що вона, цитую, "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".