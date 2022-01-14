Принца Ендрю позбавили військових звань і титулу [ Редактировать ]
Британського принца Ендрю позбавили військових звань і титулу. Через звинувачення у зґвалтуванні, за яким американський суд продовжив розгляд цивільного позову.
У заяві Букінгемського палацу зазначено, що принц не виконуватиме жодних державних обов'язків і захищатиме себе в цій справі як приватна особа.
Також 61-річний герцог Йоркський втрачає право називатися "Його королівська високість". Нагадаю, американка Вірджинія Джуффре звинувачує принца у сексуальному насильстві, коли їй було 17 років. За словами жінки, Ендрю знав, що вона, цитую, "була жертвою торгівлі людьми з метою сексуальної експлуатації".
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Скандальна справа стосується позову Вірджинії Джуфре. Жінка стверджує, що 20 років тому, коли їй було лише 17, принц тричі примусив її до інтиму. Їх разом звів американський фінансист Джеффрі Епштейн, якого згодом підозрювали в сексуальній експлуатації неповнолітніх.