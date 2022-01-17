Porsche выпустил спецверсию Cayenne Platinum Edition (фото) [ Редактировать ]
Источник: Porsche
Компания Porsche представила новую модификацию кроссовера Cayenne - Platinum Edition. Об этом сообщает пресс-служба немецкого автопроизводителя.
Технически Platinum Edition не отличается от стандартных Porsche Cayenne и имеет только особый декор кузова и салона, а также расширенную базовую комплектацию. Новая версия доступна для кроссоверов Cayenne, Cayenne E-Hybrid и Cayenne S, а также их купеобразных модификаций.
Porsche Cayenne Platinum Edition получил декоративные элементы кузова "платинового" цвета, затемненные фонари, черные патрубки выхлопной системы и 21-дюймовые колеса особого дизайна RS Spyder Design.
В салоне появились накладки на пороги из алюминия, аналоговые часы на передней панели, спортивный руль, акустика Bose и другое оборудование.
Новинка уже доступна для заказа в Украине, а поставки начнутся с июня 2022 года.
Стоимость Porsche Cayenne Platinum Edition на украинском рынке начинается от 2,9 млн грн.
Ранее сообщалось, что Porsche представил обновленный кроссовер Macan.
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