Немецкий автопроизводитель Porsche показал обновленный кроссовер Macan, который появится в продаже в конце года. Об этом сообщает пресс-служба компании.

Рестайлинговая модель получила измененные по дизайну бампера, а также переработанный интерьер с сенсорными клавишами на центральном тоннеле и новым рулем. В базовое оснащение модели включили адаптивные светодиодные фары и аналоговые часы-секундомер на передней панели.

Обновленная линейка Porsche Macan получила более мощные моторы:

Базовый Macan оснащается 2-литровым двигателем мощностью 265 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 6,4 сек. Максимальная скорость - 232 км/ч. Расход топлива - 10,7 л на 100 км пробега.

Macan S получил 2,9-литровый V6 мощностью 380 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 4,8 сек. Максимальная скорость - 259 км/ч. Расход топлива - 11,7 л на 100 км пробега.

Macan GTS оснащается 2,9-литровый V6 мощностью 440 л.с. До 100 км/ч он разгоняется за 4,5 сек. Максимальная скорость - 272 км/ч. Расход топлива - 11,7 л на 100 км пробега.

Все двигатели сочетаются с 7-ступенчатой роботизированной коробкой передач PDK и полным приводом.

Технические обновления Porsche Macan также включают перенастроенное шасси, амортизаторы с новыми настройками и перекалиброванное рулевое управление.

В зависимости от стиля вождения и дорожных условий Macan может изменять чувствительность руля. Для этого элементы, например, характеристики амортизаторов системы управления активной подвеской Porsche (PASM), были перенастроены. Система активно и непрерывно регулирует силу демпфирования для каждого колеса в отдельности. PASM доступна опционально для Macan и является стандартной для моделей S и GTS.

Новый Porsche Macan предлагает улучшенный интерьер с центральной консолью, где вместо тактильных кнопок используются сенсорные поверхности. Новый, более короткий рычаг переключения передач расположен в центре модуля управления.

Аналоговые часы в верхней части приборной панели теперь также является стандартным оборудованием. Macan продолжает предлагать множество онлайн-функций и услуг в стандартной комплектации. Ими можно управлять с помощью 10,9-дюймового сенсорного дисплея высокого разрешения (full HD) системы Porsche Communication Management или с помощью голосовых команд.

Macan GTS теперь выделяется среди других модификаций, благодаря стандартной спортивной пневмоподвеске, которая опускает кузов на 10 мм.

Динамические преимущества нового GTS обязаны пневмоподвеске, которая стала на 10% жестче на переднем мосту и на 15% жестче на заднем мосту, по сравнению с его предшественником.

Для обновленного кроссовера доступен опциональный пакет GTS Sport Package с задним дифференциалом с электронным управлением Porsche Torque Vectoring Plus, 21-дюймовыми колесами, набором Sport Chrono, углепластиковой отделкой салона и особым декором.

Для нового Macan доступно 14 цветов, включая новые цвета Papaya Metallic и Gentian Blue Metallic, а также Python Green для Macan GTS с пакетом GTS Sport.

Большие колеса также устанавливаются в стандартной комплектации: их минимальный размер - 19 дюймов для Macan, 20 дюймов для Macan S и 21 дюйм для Macan GTS. Всего в линейке также было добавлено семь новых дизайнов колес.

В Украине стоимость обновленного Porsche Macan составит от 2,138 млн грн в зависимости от комплектации.

Ранее сообщалось, что Porsche показал свой первый электрокар Taycan.