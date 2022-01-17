Шинейд О’Коннор пришла на похороны сына в розовом спортивном костюме (фото) [ Редактировать ]
Источник: SplashNews
Ирландская певица Шинейд O'Коннор похоронила своего 17-летнего сына Шейна, который покончил с собой несколько дней назад.
Церемония прощания прошла на кладбище в Дублине по индуистскому обряду, тело Шейна предали кремации.
Звезда объяснила в Twitter, что пришла на похороны в розовом спортивном костюме, так как этот цвет нравился Шейну. И положила в гроб сына несколько пачек сигарет "на случай, если их нет на небесах".
После самоубийства сына 55-летняя О’Коннор на несколько дней попала в больницу. И писала в соцсети, что хочет последовать за ним.
Певица также сообщила, что собирается судиться с психиатрической больницей Tallaght в Дублине, откуда ее ребенок сбежал перед тем, как наложить на себя руки.
Когда мальчику было 14, Шинейд сама рассказывала о его желании расстаться с жизнью. О'Коннор признавалась, что страдает от биполярного аффективного расстройства, борется с депрессией и посттравматическим стрессом.
У О'Коннор есть еще трое других детей от разных отцов. В 2018 году она приняла ислам и сменила имя на Шухаду Давитт.
Ранее "Подробности" писали о том, что Шинейд О'Коннор сделала татуировку на лице.
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