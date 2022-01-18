У Франції кандидата в президенти оштрафували за розпалювання ненависті. 11 тисяч євро мусить виплатити ультраправий політик Ерік Земмур.

Він публічно називав неповнолітніх мігрантів, які без батьків прибули в країну, злодіями, насильниками та вбивцями. Таку думку Земмур виголосив на телебаченні 2020-го року.

Вибори президента Франції - цьогоріч у квітні. Земмуру пророкують вихід у другий тур разом із Еммануелем Макроном.