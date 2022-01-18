Кандидата в президенти оштрафували за розпалювання ненависті [ Редактировать ]
У Франції кандидата в президенти оштрафували за розпалювання ненависті. 11 тисяч євро мусить виплатити ультраправий політик Ерік Земмур.
Він публічно називав неповнолітніх мігрантів, які без батьків прибули в країну, злодіями, насильниками та вбивцями. Таку думку Земмур виголосив на телебаченні 2020-го року.
Вибори президента Франції - цьогоріч у квітні. Земмуру пророкують вихід у другий тур разом із Еммануелем Макроном.
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