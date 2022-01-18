Украинский исполнитель Владимир Дантес показал в Instagram "голое" фото на отдыхе в Мексике, но соцсеть заблокировала его снимок.

Снимок сделала его жена Надя Дорофеева, которая позирует в кадре вместе с ним. Певец поделился фотографией, однако социальная сеть заблокировала ее, так как кто-то пожаловался на публикацию.

В итоге Владимир все-таки выложил снимок, прикрыв интимное место наклейкой.

"Puma Ukraine свяжитесь со мной. Мне не в чем ходить", - пошутил исполнитель.

А в Stories он выразил негодование по поводу "цензуры" и "передал привет" моралистам.

Напомним, ранее Надя Дорофеева заинтриговала поклонников откровенным фото.

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