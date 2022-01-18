У Китаї посилюють карантинні обмеження через новий спалах коронавірусу. Жителі мають заздалегідь повідомляти місцеву владу про поїздки країною. А також відмовитися від товарів з-за кордону. У разі отримання посилок - людей закликають відкривати їх на вулиці в захисних рукавичках, а упаковування викидати. Раніше китайська влада обмежила доступ до місць проведення олімпійських змагань, що стартують четвертого лютого.