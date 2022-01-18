Китайці посилюють карантинні обмеження через спалах Ковіду [ Редактировать ]
У Китаї посилюють карантинні обмеження через новий спалах коронавірусу. Жителі мають заздалегідь повідомляти місцеву владу про поїздки країною. А також відмовитися від товарів з-за кордону. У разі отримання посилок - людей закликають відкривати їх на вулиці в захисних рукавичках, а упаковування викидати. Раніше китайська влада обмежила доступ до місць проведення олімпійських змагань, що стартують четвертого лютого.
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У разі отримання посилок, людей закликають відкривати їх на вулиці, у захисних рукавичках і викидати упаковку.
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З 31 січня всі працівники місцевого самоврядування, медики та комунальники - мають вколоти хоча б одну дозу. Інакше їх не пускатимуть на роботу.
Этот уровень соответствует зеленому уровню эпидопасности
Ліки рекомендують застосовувати в разі легкої та середньої форми захворювання. І поки що лише дорослим пацієнтам.