Якщо вже й переходити на іншу систему оподаткування - потрібен час для адаптації.

Уже два місяці підприємці фактично беруть в облогу парламент. Протестують проти запровадження касових апаратів. Бо за чинним законом вже з першого січня підприємці - зокрема, ті, у яких є наймані працівники, повинні їх встановити.

Це стосується, приміром, кав'ярень, невеликих ательє та крамниць. Інакше - солідний штраф. Так влада хоче вивести бізнес із тіні. ФОПи - категорично проти. Кажуть - просто не витримають такого фінансового навантаження.

А сьогодні на мітингу з'явилися нові обличчя - айтішники. Що вони вимагали від влади? Розкаже Карина Вакарєва.

Центром столиці від ранку не проїхати. Наряди поліцейських, перекриті вулиці, звуки дудок та гучна музика. Підприємці - зустрічають нардепів. Головна вимога - відтермінувати запровадження касових апаратів.

Серед протестувальників і Тарас. Щоправда, прийшов він з іншою вимогою. Близько десяти років чоловік працює в ІТ-сфері. Податки сплачує як ФОП 3-ої групи.

Тарас Розкішний, ІТ-фахівець, ФОП третьої групи:

Ми заробляємо тут. Ми, що саме головне - витрачаємо тут, запускаючи гроші у вітчизняну економіку, купуючи товари та послуги вітчизняного виробництва.

Але владі того - замало. Тому в стінах Ради вигадують нові способи, як збільшити надходження до бюджету.

І до таких працівників як Тарас, у парламентарів - забагато питань. А саме - щодо форми працевлаштування:

Данило Гетманцев, голова Комітету ВР з питань фінансів, податкової та митної політики:

Ти оформлюєш свого співробітника як ФОПа, хоча фактично він ФОПом не є, він не є підприємцем, а співробітником - і завдяки цьому ухиляєшся від сплати податку.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Відомі кейси - в ІТ-компаніях - ІТшників не беруть у штат, як найманих працівників, а укладають з ними договори як з ФОПами, тобто, реєструють їх ФОПАми 3-ої групи. І на сьогоднішній день ФОПи 3-ої групи платять 5% податок єдиний від обороту, що є насправді великим податковим навантаженням і окремо сплачують за себе єдиний соціальний внесок.

Через це держава недоотримує мільярди. Бо ФОПи третьої групи працюють на спрощеній системі оподаткування. У Раді ж хочуть прикрити цю податкову шпарину. І пропонують для всіх рівні умови. Для цього хочуть зменшити навантаження на Фонд оплати праці: замість нинішніх 42% податку усі платитимуть 25%. Експерти - скептичні:

Ілля Несходовський, директор Інституту соціально-економічної трансформації:

Вони від цього не виграють. Бізнес просто буде переєструватися в інших країнах і буде там заробляти гроші і буде сплачувати податки там. Ми уже добилися того, що в нас мільйон українських громадян працюють в Польщі, тепер залишилося ще й ІТ-шників витягнути.

А якщо вже й переходити на іншу систему оподаткування - потрібен час для адаптації.

Тетяна Острікова, економічна експертка:

Дайте бізнесу так пропрацювати, рік-два, щоб бізнес зрозумів, що назад відкату вже не буде - назад повернути 22% ЄСВ, військовий збір і ПДФО вже держава не збирається. Повірте мені, ФОПи третьої групи порахують і самі підуть, вони самі зрозуміють, чи їм вигідніше працювати з низьким навантаженням на Фонд оплати праці на загальній системі і з податком на виведений капітал, наприклад. Чи залишатися на третій групі і платити 5% від обороту.

Та поки ці новації лише на рівні ініціативи. Законопроєкт ще навіть не зареєстрували в парламенті.