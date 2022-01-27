Вакцину проти "Омікрону" почала випробовувати компанія "Модерна" [ Редактировать ]
Вакцину проти "Омікрону" почала випробовувати компанія "Модерна". Спеціальний препарат протестують на 600 волонтерах. Половина з них щепилася двічі. Решта - вже мають три уколи, зокрема й бустер. Результати дослідження виробник обіцяє оприлюднити пізніше. Поки радять застосовувати наявні вакцини. Адже "Омікрону" протистоїть навіть звичайне третє щеплення.
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