Лебеді оселилися на березі Дніпра у Києві [ Редактировать ]
Лебединий парк цієї зими з'явився в столиці. Кілька десятків перелітних птахів оселилися на березі Дніпра поблизу Північного мосту. Як допомогти перезимувати й не нашкодити пернатим - Оксана Тупальська розповість.
Оксана Тупальська, журналістка:
Кілька десятків лебедів-шипунів оселилися в мікрорайоні Оболонь у столиці. За словами орнітологів, частина з них прилетіли з північної Польщі й Білорусі. А от коли потепліє, найімовірніше вони попрямують до африканського континенту. Проте частина лебедів залишиться в Україні.
На березі Дніпра, куди кияни приходять дивитися на білих красенів, комунальники встановили оголошення: не годувати птахів крихтами хліба. Бо через неправильний раціон пернаті можуть захворіти. Зерно, варена картопля, морква й капуста - найкращі харчі.
Дивіться, як їх багато. Годуємо осьо - пшениця та горох. Запарили обов'язково, обдали окропом. Прийшли погодувати, бо хлібом не можна. Нагодували хлібчиком і вчора знайшли одну мертву пташку. - Мені здається, якщо б вони були дуже голодні, то корм, який зараз є в цій прибережній зоні, напевно вони б його їли. А він їх здається не цікавить майже взагалі.
Декотрі з птахів влаштували розвагу: плавають на крижині, яку принесло течією. Інші - підганяють до харчів, які залишили кияни, диких качок і річкових чайок. Жителі району розповідають: гостинців птахам приносять так багато, що навколо навіть почали гуртуватися бобри - водних гризунів бачили тут цими вихідними. На цій ділянці екологи нарахували 60 лебедів. Кажуть, до тих, хто прилетів сюди, приєдналися ще півтора десятка місцевих, які раніше селилися поблизу і не відлітали у вирій.
Володимир Борейко, еколог:
Взагалі для лебедя небезпечно мінус 15 і нижче. А плюс 2, мінус 3, мінус 5 - це нормальна температура. Вони не страждають, для них нормально.
У останні роки найбільше лебедів прилітають на територію Трипільської ГЕС на Київщині. Цього року там нарахували декілька сотень особин. І щоразу красенів у регіоні більшає - бо морози слабшають, пояснюють екологи, а вода в Дніпрі - теплішає.
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У останні роки найбільше лебедів прилітають на територію Трипільської ГЕС на Київщині. Цього року там нарахували декілька сотень особин.
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