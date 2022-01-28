Справа Порошенка: розгляд скарги на запобіжний захід перенесли [ Редактировать ]
Розгляд скарги на запобіжний захід для Петра Порошенка перенесли. У Київському апеляційному суді заявили, що не отримали матеріалів справи із суду першої інстанції.
А в цей час на вулиці зібрався мітинг його прихильників. Нагадаю, Порошенка підозрюють у державній зраді - йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше Печерський райсуд Києва обрав для політика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Хоча прокурори вимагали арешт і мільярд гривень застави.
Ігор Головань, адвокат Петра Порошенка:
Ми наголошуємо на тому, що те, що сьогодні не відбулося судове засідання, немає нашої вини. Ми клопотали про ознайомлення з матеріалами, ми представили свої документи, ми познайомилися з апеляційною скаргою прокуратури і переконались, що нічого нового там немає. Жодних правових обгрунтувань для застосування запобіжних заходів проти Петра Порошенка там немає.
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