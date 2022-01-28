В цей час на вулиці зібрався мітинг його прихильників.

Розгляд скарги на запобіжний захід для Петра Порошенка перенесли. У Київському апеляційному суді заявили, що не отримали матеріалів справи із суду першої інстанції.

А в цей час на вулиці зібрався мітинг його прихильників. Нагадаю, Порошенка підозрюють у державній зраді - йдеться про постачання вугілля з тимчасово окупованих територій. Раніше Печерський райсуд Києва обрав для політика запобіжний захід у вигляді особистого зобов'язання. Хоча прокурори вимагали арешт і мільярд гривень застави.

Ігор Головань, адвокат Петра Порошенка: