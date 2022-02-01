Министр здравоохранения Виктор Ляшко рассказал, стоит ли украинцам рассчитывать на завершение пандемии коронавирус.

По его словам, сейчас можно с осторожным оптимизмом прогнозировать победу над COVID-19 в 2023 году. Об этом он сообщил в эфире "Свободы слова на ICTV".

"Стоит ли рассчитывать на завершение эпидемии? Я назову несколько факторов: появление вакцины, появление препаратов прямого противовирусного действия, уменьшение агрессивности штамма. Три фактора, которые говорят о том, что можно с осторожным оптимизмом смотреть в 2022 год, как год, в котором может завершиться пандемия",- сказал министр.

Ляшко отметил, что уже в ближайшие дни Украина получит препараты прямого противовирусного действия, которыми будут лечить пациентов с COVID-19.

Отметим, ч Германии власти забили тревогу из-за "пандемии непривитых". Госпитализаций и летальных случаев от COVID-19 в стране стало больше, поскольку немцы не спешат вакцинироваться от коронавируса.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.