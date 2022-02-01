Європейська комісія схвалила надання кредиту Україні [ Редактировать ]
Європейська комісія оголосила про ухвалення рішення надати Україні кредит - мільярд 200 мільйонів євро макрофінансової допомоги. Про це повідомила голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн. Вона закликала Європарламент та Раду ЄС схвалити це рішення якнайшвидше, щоб Київ одержав перший транш допомоги - 600 мільйонів євро - уже найближчим часом. Показово, що ці кошти Україна отримає без додаткових умов. Другий транш - іще 600 мільйонів - має бути наданий Україні протягом року.
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