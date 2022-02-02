На Закарпатті перехопили вертоліт контрабандистів [ Редактировать ]
Вертоліт контрабандистів перехопили на Закарпатті. Невідомий гелікоптер прикордонники помітили вночі.
Одразу почали переслідування. Після кількох годин пошуків його знайшли в горах. Пілота на місці не було. А в кабіні - розсипані пачки цигарок.
Правоохоронці припускають, що цей вертоліт могли використовувати не лише для контрабанди товарів, а й для перевезення нелегалів.
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Невідомий гелікоптер прикордонники помітили о другій годині ночі. Одразу почали переслідування. Після кількох годин пошуків - його знайшли в горах.
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