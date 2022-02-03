У США більше не називають російське вторгнення в Україну "неминучим" [ Редактировать ]
Сполучені Штати більше не називають російське вторгнення в Україну "неминучим". Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.
За її словами, в адміністрації Байдена вважають, що ризик нової агресії Кремля проти України зберігається, але цього можна уникнути - завдяки згуртованості Заходу щодо підтримки нашої держави.
Поки що немає ознак, які б свідчили про деескалацію на українських кордонах - кажуть у Білому домі.
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За її словами, очільник Кремля створив кризу, зібравши свої збройні сили уздовж українських рубежів.
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим
Про це йшлося під час телефонної розмови із Сергієм Лавровим, на якій обговорили письмову відповідь США на ультиматум Росії щодо нерозширення НАТО.
Раніше американські сенатори від Демократичної та Республіканської партій заявляли, що деякі заборони можуть запровадити ще до ймовірного вторгнення.
Таке заявила речниця Білого Дому - Джен Псакі. За її словами, Штати готові запровадити обмеження проти "найближчого оточення" очільника Кремля, якщо напад на Україну таки станеться.