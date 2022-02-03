Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

Сполучені Штати більше не називають російське вторгнення в Україну "неминучим". Про це під час брифінгу заявила речниця Білого дому Джен Псакі.

За її словами, в адміністрації Байдена вважають, що ризик нової агресії Кремля проти України зберігається, але цього можна уникнути - завдяки згуртованості Заходу щодо підтримки нашої держави.

Поки що немає ознак, які б свідчили про деескалацію на українських кордонах - кажуть у Білому домі.