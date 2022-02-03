В Норвегии запретили разводить бульдогов и кавалер-кинг-чарльз-спаниелей. Об этом сообщает The New York Post.

Хотя собаки этих пород выглядят мило и вполне безопасны для людей, окружной суд в Осло вынес решение о том, что разведение этих пород недопустимо, поскольку является нарушением ст. 25 Норвежского закона о защите животных. Этих собак назвали "продуктом жестокости".

Суд рассматривал дело, возбужденное в ноябре 2021 года Службой защиты животных Норвегии по поводу многочисленных критических проблем со здоровьем у собак, которые возникли в результате искусственного отбора, проводимых человеком.

В частности у кавалер-кинг-чарльз-спаниелей часто встречаются гидроцефалия, эпилепсия, проблемы с глазами и ушами. У бульдогов - проблемы с дыханием и сердцем.

"Об искусственно вызванных проблемах со здоровьем у бульдогов известно еще с начала XX века. Так что этот вердикт просрочен на много лет. В течение нескольких десятилетий больных собак разводили в нарушение норвежского законодательства. Собаки были жертвами систематического и организованного предательства наших четвероногих друзей. Сегодня было подтверждено, что это незаконно", - заявил Ошильд Роалдсет, генеральный директор организации по защите животных в Норвегии.

Решение суда является не полным запретом на породы, а тонкой "правовой базой для разведения животных", заявил адвокат Эмануэль Файнберг. Таким образом, скрещивание любимых - хотя и часто болезненных - пород собак все еще возможно и разрешено, но под контролем норвежских властей.

Ранее "Подробности" сообщали о том, что США охватила эпидемия похищений французских бульдогов.