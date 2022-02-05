Масштабна пожежа - під Одесою. У селі Усатове - у промисловій зоні - зайнялися склади. Полум'я охопило вісімсот квадратних метрів. Стовп чорного диму було видно за багато кілометрів. Всередині сховищ зберігали займисті матеріали, тож вогонь стрімко ширився. Тридцять надзвичайників майже дві години боролися з полум'ям. Постраждалих немає, причини займання - з'ясовують. За словами місцевих жителів, раніше на цих складах виробляли меблі.

Марина Мартиненко, речниця ГУ ДСНС в Одеській області: