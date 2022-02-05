З офісу Бориса Джонсона звільнилося п'ятеро посадовців [ Редактировать ]
Британський прем'єр втрачає команду. З офісу Бориса Джонсона лише за добу звільнилося п'ятеро посадовців: особистий секретар, старша радниця та інші близькі соратники. Чому на Даунінг-стріт такі масові відставки і як це вплине на репутацію очільника уряду - розповість Світлана Чернецька з Лондона.
Звільнення Маніри Мурзи стало одним з найнесподіванішим. Жінка з Борисом Джонсоном працювала останніх 14 років. На Даунінг-стріт вона обіймала посаду головної радниці з політичних питань. Але останні скандали навколо прем'єра змусили її попрощатися з владним кабінетом. Услід за Мурзою у відставку подали особистий секретар Джонсона, керівник його апарату, керівник відділу зв'язків із громадськістю та спеціальна радниця з питань рівноправ'я.
Ці відставки місцеві експерти порівнюють зі втечею щурів з корабля, що потопає. Резиденція на Даунінг-стріт, 10 зараз не лише в центрі громадського осуду, а й поліцейського розслідування. Скотленд-Ярд перевіряє 12 урядових вечірок, проведених у розпал локдаунів.
Столична поліція зараз опрацьовує понад пів тисячі документів і три сотні фото з "паті". Далі офіцери перейдуть до свідчень учасників.
Кетрін Роупер, начальниця відділу поліції Лондона:
Ми перевірятимемо осіб та їхні ролі у цих вечірках. Тож будемо контактувати з ними задля отримання подальшої інформації. Будемо ставити запитання, щоби зрозуміти їхню причетність до подій. Наразі ми не шукаємо організаторів.
Щонайменше троє із соратників прем'єра, які подали у відставку - брали участь у гулянках на роботі. І попри звільнення з посад - їм не уникнути розмови з поліцією. Не слід відкидати й те, що дехто з колег Джонсона зіграв на випередження, бо той обіцяв відформатувати свій офіс. Простіше кажучи - позбутися певних працівників.
Борис Джонсон, прем'єр-міністр Великої Британії:
Тепер недостатньо просити вибачення, це момент, коли ми мусимо подивитися на себе в дзеркало і зробити висновки. Тож не чекаючи закінчення поліцейського розслідування, я обіцяю зміни в роботі Даунінг-стріт та урядового офісу, щоби ми могли продовжувати виконувати нашу роботу.
Але якими б не були аргументи для відставок, втеча одразу п'яти співробітників - це новий удар по репутації прем'єра. Відвертаються від нього й соратники по партії. Вже 17 депутатів висловили недовіру Борисові Джонсону. Коли невдоволених назбирається 54 - консерватори зможуть обрати нового лідера і прем'єра.
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