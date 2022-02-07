Безосновательное давление на крупный бизнес со стороны налоговой и правоохранительных органов, а также попытки за счет предпринимателей залатать дыры в госбюджете – именно так эксперты характеризуют новости об обысках, состоявшихся на предприятиях металлургической компании "Метинвест".

Давление на крупный бизнес очевидно усилилось, и это связано с экономическими и политическими причинами. Об этом заявил Руслан Бортник, глава Украинского института анализа и менеджмента политики, информирует "5 канал".

"Не хватает средств, есть серьезный бюджетный дефицит – не удалось даже повысить плату работникам полиции. И есть надежда вытряхнуть больше денег из крупного бизнеса", – объясняет Руслан Бортник.

"Если есть спор между субъектами хозяйствования и фискалами, то это нормальные административные споры, которые должны рассматриваться судами, и здесь нет предмета для деятельности правоохранителей. И то, что начинают маски-шоу с использованием правоохранительных органов с возбуждением уголовных дел – это само по себе неприемлемо", – отмечает экономист Борис Кушнерук.

Обыски проходили на меткомбинате – "Арселор Митал Кривой Рог" и предприятиях "Метинвеста".