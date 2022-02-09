По состоянию на среду, 9 февраля, следователи ГБР рассматривают три версии трагедии на предприятии "Южмаш" в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. Об этом сообщает пресс-службу ГБР.

Также названа и основная из них.

Первая версия

Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.

Вторая версия

Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.

Третья версия

По данным ГБР, третья версия - совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д. Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области.

В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым России в 2019 году, где он находился 2 недели.

Открыт ряд дел

ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:

умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);

дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК);

похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);

бездействие военных властей в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);

халатное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).0

Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.

Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.

Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и узнавайте первыми о главных событиях в Украине и мире.