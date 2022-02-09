Кровавый расстрел в Днепре: названа основная версия [ Редактировать ]
По состоянию на среду, 9 февраля, следователи ГБР рассматривают три версии трагедии на предприятии "Южмаш" в Днепре, где боец Нацгвардии Артемий Рябчук расстрелял сослуживцев. Об этом сообщает пресс-службу ГБР.
Также названа и основная из них.
Первая версия
Как сообщил директор Государственного бюро расследований Алексей Сухачев, основной версией следствия является совершение подозреваемым преступления из-за неуставных отношений.
Вторая версия
Также следователи рассматривают версию совершения преступления в связи с психическим заболеванием подозреваемого, его пребыванием в физиологическом аффекте.
Третья версия
По данным ГБР, третья версия - совершение преступления по поручению иностранных спецслужб, негосударственных организаций, частных лиц с целью дискредитации системы правоохранительных органов в Украине, дестабилизации правопорядка в стране и т. д. Чтобы проверить эту версию были даны соответствующие поручения управлению СБУ в Днепропетровской области.
В частности, следователями установлен факт посещения подозреваемым России в 2019 году, где он находился 2 недели.
Открыт ряд дел
ГБР отметили, что расследование продолжается по ряду уголовных правонарушений, а именно:
- умышленное убийство двух или более лиц (п. 1 ч. 2 ст. 115 УКУ);
- дезертирство с оружием (ч. 3 ст. 408 УК);
- похищение военнослужащим оружия и боевых припасов в условиях особого периода (ч. 3 ст. 410 УК);
- бездействие военных властей в условиях особого периода (ч. 3 ст. 426 УК);
- халатное отношение к военной службе (ч. 3 ст. 425 УКУ).0
Напомним, 27 января командующий Национальной гвардией Балан написал рапорт об отставке с должности в связи с трагедией на заводе "Южмаш" в Днепре, где солдат-срочник Артемий Рябчук открыл по сослуживцам огонь из автомата, а затем сбежал с оружием. Отметим, что ЧП произошло около 3:40 утра. В полицию поступило сообщение о том, что военнослужащий Национальной гвардии открыл огонь из автоматического оружия. Все детали смотрите по ссылке.
Также мы писали все, что известно о стрелке. Отметим, что полиция открыла уголовное дело.
Напомним, что солдата-убийцу задержали в пригороде Днепра.
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