Под Киевом вооруженные отец и сын забрали у водителя автомобиль (видео) [ Редактировать ]
Источник: Национальная полиция Украины
В селе Горенка Киевской области отец и сын напали на водителя, чтобы завладеть его автомобилем BMW. Об этом сообщил глава полиции Киевской области Андрей Небитов.
На этих кадрах 48-летний отец выбрасывает из иномарки водителя, а его сын открывает стрельбу, чтобы родственник мог без помех завладеть машиной. Попытки автовладельца отстоять свое имущество заканчиваются печально - водителя протягивают на дверце машины с сотню метров.
Это не первое преступление отца семейства. Аналогичное преступление он вместе с товарищем совершил 12 января 2022 года в Киеве. Потерпевшего ударили по голове и угнали автомобиль Skoda. Разбойников тогда задержали, но суд оставил их под домашним арестом.
Это позволило находящемуся под следствием мужчине вечером 10 февраля выйти из дома. Вместе с сыном он подошел автомобилю, припаркованному на обочине. Один из них достал пистолет и несколько раз выстрелил в воздух, а второй вытолкал водителя из автомобиля.
Как сообщает полиция Киевской области, во время проведения оперативно-розыскных мероприятий правоохранители установили личности злоумышленников. Ими оказались 48-летний и 28-летний отец и сын, проживающие в Киеве. В ходе обыска полицейские изъяли патроны и вещественные доказательства.
Полицейские открыли уголовное производство по ч.3 ст. 289 (Незаконное завладение транспортным средством) Уголовного кодекса Украины. Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 7 до 12 лет.
Напомним, что на днях в Киеве пьяный водитель устроил массовый погром на парковке.
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