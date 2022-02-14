Уряд виділяє понад 16,5 млрд грн на безперебійність польотів [ Редактировать ]
Уряд виділяє понад 16 з половиною мільярдів гривень, аби гарантувати безперебійність польотів у повітряному просторі України.
Чиновники зібралися напередодні ввечері та ухвалили зміни для використання коштів Резервного фонду Держбюджету. Ці гроші покривають страхові випадки для не менш як двадцяти трьох повітряних суден, повідомили у Міністерстві інфраструктури України.
Їх зберігатимуть на окремому рахунку і використовуватимуть у разі потреби. Прем'єр-міністр Денис Шмигаль сподівається, що це дозволить стабілізувати ситуацію на ринку пасажирських авіаперевезень та гарантуватиме повернення в Україну наших громадян.
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