У Кропивницькому до Дня всіх закоханих влаштували забіг "Бігануті та закохані". Захід проводять третій рік поспіль. Цьогоріч до пробіжки долучилися і спортсмени, і аматори. А об'єднала їх усіх - любов до бігу та рухливого способу життя.

Три кілометри, любов до спорту та гарний настрій - усе це поєднує учасників фанового забігу до Дня Святого Валентина у Кропивницькому. Цьогоріч він зібрав майже сотню містян.

Ірина Стаценко, учасниця забігу "Бігануті та закохані":

Я влюбилась в этот бег и вот занимаюсь, и каждый у меня забег это какой-то образ, обычно бегаю в украинских веночках, но вот сегодня день посвещенный Дню влюбленных, поэтому решила в образе купидона, но для кого-то Валентин.

Закоханих у біг підтримують рідні й друзі.

Ангеліна Стаценко, донька учасниці забігу "Бігануті та закохані":

Ну когда она будет пробегать, я буду свистеть, когда она… ну, сюда прибегать.

Перед початком учасники активно розігріваються руханкою. Заряджені на перемогу та любов, вони виходять на старт.

Три кілометри, а це три круги у міському парку - долають як поодинці, так і в парі. У родині Денисенків бігом захоплюється Богдан. Але, коли долучається дружина, каже, стосунки лише міцнішають.

Богдан Денисенко, учасник забігу "Бігануті та закохані":

Любые общие увлечения они обьединяют, тем более когда это увлечение несет какой-то здоровый посыл в жизни. Раньше я относился к этому празднику, как к празднику-маркетологу, но сейчас настолько все серо, находить надо веселые приятные моменты.

Ірина Денисенко, учасниця забігу "Бігануті та закохані":

На забегах впервые, а вообще иногда вместе бегаем. Только положительно, обьединяет.

І хоч забіг любительський, за п'єдестал тут змагались пристрасно. Переможців у фановому забігу обирали у трьох категоріях: жіночій, чоловічій та серед пар.

Наталя Підкопайло, співорганізатор фанового забігу "Бігануті та закохані":

Закохані люди завжди хочуть бути ще більш досконалими і це немає значення в парі ти чи не в парі, кохання - це до самого життя, а що може бути краще руху, рух це і є життя, а життя - це є любов та кохання.

Усі кошти, які організатори зібрали за стартові внески, підуть на благодійність.