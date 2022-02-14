Служба безпеки України закликала українців не піддаватися паніці [ Редактировать ]
Служба безпеки України закликала українців не піддаватися паніці та зберігати спокій. Вранці СБУ оприлюднила заяву, де зазначено: сьогодні вітчизняний інформаційний простір зазнає безпрецедентного впливу. Україна зіткнулася зі спробами системного нагнітання паніки, поширенням фейкової інформації та викривленням реального стану справ. Усе це - ніщо інше, як чергова потужна хвиля гібридної війни.
Пізніше речник СБУ Артем Дехтяренко нагадав, що наша країна перебуває в стані гібридної війни. А співробітники відомства викривають ботоферми та агентурні мережі іноземних спецслужб, які поширюють фейки про небезпеки для країни. За словами Дехтяренка, СБУ аналізує різні сценарії розвитку подій.
Артем Дехтяренко, речник Служби безпеки України:
Разом із керівництвом держави, представниками виконавчої та законодавчої влади, іншими правоохоронними та безпековими органами, ми готові реагувати на ситуацію не тільки тоді, коли виникне така необхідність, а заздалегідь. Сила України не лише в потужній армії. А в єдності кожного з нас. Разом ми здатні захистити Україну.
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