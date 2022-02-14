Віталій Кличко заявив про готовність вистояти в умовах можливого військового нападу [ Редактировать ]
Про готовність влади Києва запобігати провокаціям та вистояти в умовах можливого військового нападу заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що для стабільності ситуації та життєзабезпечення міста важливим є безперебійне енерго-, тепло- та водопостачання. А також запевнив, що підприємства готові впоратися з перебоями мобільного зв'язку та інтернету. Також у Києві планують покращити систему оповіщення населення.
Віталій Кличко, Київський міський голова:
В цій ситуації ми діємо за чітким планом. Скоординовано працюють сили цивільного захисту Києва. Це комунальні, аварійно-рятувальні служби, та інші. Загалом йдеться про 13 з половиною тисяч людей особового складу та понад 780 одиниць техніки.
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