Про готовність влади Києва запобігати провокаціям та вистояти в умовах можливого військового нападу заявив міський голова столиці Віталій Кличко. Він наголосив, що для стабільності ситуації та життєзабезпечення міста важливим є безперебійне енерго-, тепло- та водопостачання. А також запевнив, що підприємства готові впоратися з перебоями мобільного зв'язку та інтернету. Також у Києві планують покращити систему оповіщення населення.

Віталій Кличко, Київський міський голова: