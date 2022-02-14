Засідання Ради Нацбезпеки провели за зачиненими дверима [ Редактировать ]
Засідання Ради Нацбезпеки під грифом "таємно". Сьогодні президент вкотре екстрено скликав РНБО. Засідання провели за зачиненими дверима і в розширеному форматі. Були й представники фракцій, і очільники силових та економічних відомств.
Головна тема незмінна - ймовірна воєнна загроза з боку Росії. Тож усі структури узгоджували алгоритм дій у разі нападу.
Під апаратом РНБО чатувала Ірина Розова. Що їй вдалося дізнатися? Послухаємо далі.
Спростувати всі міфи та фейки. Саме з такою метою сьогодні й скликали засідання РНБО. У режимі повної секретності учасники працювали приблизно дві години. Це і силовики, і керівники парламентських фракцій. Не прийшла на засідання лише опозиція, каже секретар Ради нацбезпеки Олексій Данілов. Чому - не знає. Утім, паніку в суспільстві щодо ймовірного вторгнення - воліє поставити на гальма.
Олексій Данілов, секретар РНБО:
На сьогодні ми не вбачаємо що широкомасштабний наступ Російської Федерації може статися чи то 16, чи то 17 числа, ми цього не вбачаємо, ми цього не бачимо. Чи є загроза з боку Російської Федерації, ви знаєте нашу позицію, вона для нас є постійно. До того часу поки вони посягають на наші території. Але я хочу вас запевнити, що наша армія, наші війська, наш сектор оборони готовий до будь-яких викликів, які в нас на сьогодні є.
Самі депутати нарадою залишилися задоволені. Спікер парламенту Руслан Стефанчук, каже, отримав усі відповіді на свої запитання. Щоправда, які саме - залишив у таємниці.
Руслан Стефанчук, голова Верховної Ради України:
Деталі про неї не скажу ні я, ні колеги. Але все, що відбувалося, дає підстави для стриманого оптимізму, що ніякого наступу в ці дні, які всі визначають - не буде. Тому що це ж складова інформаційної атаки проти України.
В РНБО наголосили: закривати повітряний простір - Україна не збирається. І чекають повернення двадцяти трьох депутатів, які нині перебувають за кордоном.
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