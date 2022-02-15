Провокація, шантаж чи реальна деескалація? Москва відводить війська від кордонів з Україною. Принаймні про це заявляють у тамтешньому Міноборони.

Кажуть, техніка зі спільних з Білоруссю навчань, а також маневрів у Криму - повертається в місця постійної дислокації. Це начебто підтверджують і російські ЗМІ. У мережі публікують кадри, на яких вантажать танки, бойові машини та артилерійські комплекси на залізничні платформи. Щоправда, підтвердження цих даних з незалежних джерел поки що немає. Як немає і звіту від нашої української розвідки. Не радіти передчасно закликають в українському МЗС.

Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України: