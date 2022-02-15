Російські ЗМІ підтверджують відведення військ від кордонів [ Редактировать ]
Провокація, шантаж чи реальна деескалація? Москва відводить війська від кордонів з Україною. Принаймні про це заявляють у тамтешньому Міноборони.
Кажуть, техніка зі спільних з Білоруссю навчань, а також маневрів у Криму - повертається в місця постійної дислокації. Це начебто підтверджують і російські ЗМІ. У мережі публікують кадри, на яких вантажать танки, бойові машини та артилерійські комплекси на залізничні платформи. Щоправда, підтвердження цих даних з незалежних джерел поки що немає. Як немає і звіту від нашої української розвідки. Не радіти передчасно закликають в українському МЗС.
Дмитро Кулеба, міністр закордонних справ України:
З РФ постійно лунають різні заяви, тому у нас вже є правило: не почуємо - тоді повіримо, а побачимо - тоді повіримо. Побачимо відведення - повіримо у деескалацію. Ситуація загалом з безпекою залишається напруженою, але повністю контрольованою. Україна у сильній позиції зараз і готова до будь-яких сценаріїв розвитку подій.
по теме
Великого полегшення у Брюсселі та Вашингтоні після заяв Кремля не відчули. Генсек НАТО заявив - є підстави для стриманого оптимізму, проте немає для того, щоб говорити про реальну деескалацію.
Міністр закордонних справ України одразу ж повідомив своїм західним колегам - до обіцянок Москви ставиться обережно.
Що думають із цього приводу українці, які живуть на білоруському рубежі? На рубежі - все у штатному режимі. Кордон уздовж стіни з колючого дроту постійно патрулюють озброєні прикордонні наряди.
Украина просит о встрече с Россией и всеми государствами-участниками Венского документа в течение 48 часов для обсуждения ситуации с безопасностью. Об этом сообщил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба
В среду, 9 февраля, министр иностранных дел Дмитрий Кулеба назвал базовый сценарий России по Украине