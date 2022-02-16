ЄС закупив рекордні обсяги газу на випадок зупинки постачань із РФ [ Редактировать ]
ЄС закупив рекордні обсяги газу на випадок зупинки постачань із РФ. А це - десять трильйонів кубометрів. Сировину зі своїх запасів до Брюсселя поставили Японія і Південна Корея.
Таке повідомила голова Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС активно проводить переговори з ключовими експортЕрами блакитного палива, зокрема США, Катаром та Єгиптом. Наразі, 40 відсотків газу - країни Європи отримують саме з Росії.
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Таку допомогу Єврокомісія схвалила ще на початку цього місяця через загрозу воєнного вторгнення РФ в Україну.
Таку допомогу Єврокомісія схвалила ще на початку цього місяця через загрозу воєнного вторгнення РФ в Україну.
Коли російські війська мають проводити навчання всього за 18 кілометрів від українського кордону, Євросоюзу варто продемонструвати готовність до дій у разі ескалації, - вирішив Жозеп Боррель.
За його словами, це буде пакет високоефективних заходів
Відбувається це на тлі попереджень про імовірне вторгнення російських військ до України в будь-який момент.