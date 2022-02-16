ЄС закупив рекордні обсяги газу на випадок зупинки постачань із РФ. А це - десять трильйонів кубометрів. Сировину зі своїх запасів до Брюсселя поставили Японія і Південна Корея.

Таке повідомила голова Єврокомісії - Урсула фон дер Ляєн. За її словами, ЄС активно проводить переговори з ключовими експортЕрами блакитного палива, зокрема США, Катаром та Єгиптом. Наразі, 40 відсотків газу - країни Європи отримують саме з Росії.