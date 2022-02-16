Где и как задержали беглецов не сообщается Источник: Национальная полиция Украины

В среду, 16 февраля, на Закарпатье двое мужчин совершили побег из изолятора временного содержания, напав на охрану и конвоира. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции в Закарпатской области.

Побег произошел в 00:30. Двое 29-летних жителей Виноградова - Владислав Танчинец и Анатолий Спиров, сбежали из СИЗО, напав на конвоира и дежурного, нанеся им телесные повреждения. Один из правоохранителей госпитализирован в больницу.

Один из мужчин был задержан по подозрению в сбыте наркотиков, а другому вменяли причастность к разбойному нападению.

На поиски злоумышленников ориентировали все наряды полиции региона, искали их оперативные подразделения. Где и как задержали беглецов, в полиции не сообщили.

В отношении них открыли уголовное производство по ч. 2 ст. 393 УК Украины (бегство из-под стражи). Санкция статьи предусматривает лишение свободы сроком от 5 до 8 лет.

Проводится служебная проверка действий правоохранителей, которые охраняли узников той ночью. Все собранные материалы будут переданы в Государственное бюро расследований для предоставления правовой оценки.

Напомним, что в декабре 2021 года из одесского СИЗО пытался сбежать заключенный. Чтобы задержать беглеца, охранник открыл по нему огонь.