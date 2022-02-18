Про загострення на лінії фронту і військову небезпеку на кордонах говорили сьогодні у парламенті. Там звітував міністр оборони Олексій Резніков.

І він, і народні депутати закликали українців не панікувати. Про заяви міністра і плани щодо зміцнення обороноздатності країни - далі Яна Танчак.

Резніков запевняє: заявленого відведення військ, про яке так активно говорить Росія, не бачать. І називає нову цифру - на кордоні та в Чорному морі їх навпаки побільшало - нарахували близько ста п'ятдесяти тисяч.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Вкотре наголошую. Зараз можуть озвучуватися різні дати якихось подій і різні сценарії. Усі ці сценарії українська армія прорахувала і готова до них.

З трибуни парламенту міністр звертається до жителів ОРДЛО. Просить у жодному разі не вірити кремлівській пропаганді про начебто український наступ.

Олексій Резніков, міністр оборони України:

Україна посилює свою оборону, але у нас немає наміру вчиняти жодні силові дії стосовно ОРДЛО чи Криму. Ми будемо рухатися політико-дипломатичним шляхом, бо там наші громадяни, і ми не будемо наражати їх на небезпеку. Звертаюсь до мешканців Луганська, Донецька, Алчевська, Горлівки, Ясинуватої та інших міст: Люди, не бійтеся! Не Україна ваш ворог. Не вірте чуткам про український наступ.

Тим часом загострення по всій лінії східного фронту обговорюють нардепи в кулуарах.

Роман Костенко, народний депутат, "Голос":

Я думаю, що в умовах російської агресії потрібно робити значно більше. І тут в першу чергу дійсно робота і парламенту. Але саме і виконавчої влади.

І в монобільшості, і в опозиції згодні в тому, що армію необхідно підтримувати в першу чергу.

Єгор Чернєв, народний депутат, "Слуга народу":

Парламент на сьогодні має все ж таки переглянути, я думаю, бюджетування армії - це основне, що може зробити парламент. Та звернутися, ну ми вже звернулися на цьому тижня до різних міжнародних організацій щодо посилення і санкційного тиску і єдиної позиції щодо Російської Федерації в нинішній ситуації.

Олексій Гончаренко, народний депутат, "Європейська Солідарність":

Парламент має голосувати за підвищення бюджету нашого війська, це найголовніше питання, яке на жаль не робиться.

За зміцнення обороноздатності нардепи обіцяють взятися наступного тижня, який власне для цього зробили пленарним. Зокрема мають підвищити зарплатню військовим. Але для цього спочатку треба збільшити ренту на газ. Звідти й візьмуть гроші для армійців.