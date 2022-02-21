Проти України розгорнуто 75% бойових підрозділів Росії. Такі дані американської розвідки наводить CNN. Йдеться про близько 120 зі 160 російських батальйонних тактичних груп, що розташовані в межах 60 км від України. Також у наш бік розгорнуто близько 35 із 50 відомих Сполученим Штатам дивізіонів протиповітряної оборони. Американські фахівці вважають, що таке зосередження сил на відстані удару від України є дуже незвичайним. І це одна з причин, з якої США вважають, що Росія готова до нападу. Окрім того, як зазначають в Інституті Чорноморських стратегічних досліджень, Федерація через морські навчання заблокувала великі ділянки вздовж українського узбережжя Чорного та Азовського морів. Напередодні до акваторії Азовського моря увійшла ескадра російських військових кораблів.