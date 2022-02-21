Росія не відводить свої війська від українських кордонів, як заявляють у Москві. Про це свідчать дані української розвідки, - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, нині в прикордонних районах зосереджено майже 150 тисяч російських військових. Майже 130 тисяч з них - це наземні підрозділи. Решта - морські та авіаційні.

Олексій Резніков, міністр оборони України: