Росія не відводить свої війська від українських кордонів [ Редактировать ]
Росія не відводить свої війська від українських кордонів, як заявляють у Москві. Про це свідчать дані української розвідки, - повідомив міністр оборони України Олексій Резніков. За його словами, нині в прикордонних районах зосереджено майже 150 тисяч російських військових. Майже 130 тисяч з них - це наземні підрозділи. Решта - морські та авіаційні.
Олексій Резніков, міністр оборони України:
Мета цих дій - розхитати Україну зсередини, щоб змусити до капітуляції, щоб ми змінили політичний курс та відмовились від європейської та євроатлантичної інтеграції і перспективи. А врешті решт втратили незалежність. Наразі цей сценарій намагаються втілити. Ми в жодному разі не применшуємо загрозу, її рівень реально високий. Але ми здійснюємо прогнозування усіх сценаріїв, обираючи нашу тактику поведінки.
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