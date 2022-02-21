Нові супутникові знімки демонструють активізацію російських військ біля кордонів України. Свіжі світлини надала американська компанія Maxar Technologies. З них випливає, що підрозділи, які раніше були в гарнізонах, тепер займають польові позиції. Також помічені численні нові розгортання бронетехніки та військ на північний захід від Бєлгорода - в межах 35 км від кордону з Україною. У компанії зазначають, що ця нова активність є зміною в схемі розгортання бойових груп. Досі їх переважно здійснювали на території або поблизу військових гарнізонів і тренувальних майданчиків.