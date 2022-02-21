Руководство Китайской Народной Республики приняло решение оштрафовать корпорацию Xiaomi. Об этом сообщает новостной портал Gizchina.

Таким образом, такое решение было принято в связи с неправдивыми данными о технических характеристикам на рекламной странице Mi Band 5 NFC. Утверждается, что Mi Band 5 NFC поддерживает функцию "24-часового мониторинга сна".

Оказалось, что технология состоит из двух частей: записи ночного сна; записи эпизодического сна. Впрочем, если ваш ночной сон составляет меньше часа - часы не будут записывать его. То же самое касается и эпизодического сна. Если днем вы поспите менее 20 минут - Mi Band 5 NFC не будут фиксировать его.

Читайте также, Франция наложила на Google штраф в размере 500 млн евро. Американская корпорация оштрафована за нарушение авторских прав, в июне антимонопольный комитет страны оштрафовала корпорацию на 220 млн евро, за злоупотребление положением на рынке рекламы.

Кроме того, социальная сеть Facebook отхватила штрафные санкции от Комиссии по защите персональной информации Южной Кореи в размере 6,7 миллиардов вон. Представители соцсети в стране намеренны в дальнейшем ознакамливаться с материалами предъявленного обвинения.