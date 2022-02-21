Найпотужніший за останні 30 років шторм налетів на Європу [ Редактировать ]
16 загиблих і десятки травмованих. Найпотужніший за останні 30 років шторм налетів на Європу. Негоду назвали жіночим ім'ям "Юніс". Вона наробила лиха в Бельгії, Нідерландах, Німеччині, Польщі, Ірландії та Великій Британії.
Без електрики опинилися мільйони осель, у багатьох регіонах зупинили залізничне сполучення та скасували рух громадського транспорту, аеропорти припинили приймати рейси. Марина Біленька розкаже більше.
Буревій, який зносить вантажівки. Валить дерева. Ледь не збиває з ніг людей. Та змушує повірити в удачу.
Це шторм "Юніс", який минулого тижня наробив лиха у Великій Британії, а вихідними дістався Європи. В Амстердамі вітер лютував так, що трясло оселі.
Енді Голдінг, жителька Амстердама:
Мене почала бентежити погода, коли захитало нашу квартиру. Моє робоче місце, де стоїть комп'ютер та кілька моніторів, рухало вітром. При цьому всі двері й вікна були зачиненими.
Місцями швидкість поривів сягала 200 кілометрів за годину. Хоча метеорологи віднесли "Юніс" до категорії штормів, а не ураганів. Він виявився одним із найпотужніших стихійних лих в Європі за останні тридцять років. І вже забрав життя щонайменше 16-ти людей.
У Нідерландах загинули 4-ро. Усі - внаслідок падіння дерев. Вітри пошкодили численні будівлі, зривали покрівлі. Зокрема, з футбольного стадіону "АДО Ден Хааг". Влада країни розіслала жителям смс із попередженням залишатися вдома і звертатися по допомогу винятково, якщо є загроза життю. Надзвичайники ледве справлялися з навантаженням.
Голландська берегова охорона шукає в Північному морі 26 порожніх контейнерів - їх змило з судна, що прямувало до Німеччини. А там найбільше від негоди постраждали північно-західні міста. Вітром пошкоджені електромережі. Через це порушено сполучення на майже тисячі кілометрах залізничних колій. Открім того, рівень води в річках Везер та Ельба на два метри перевершив звичайний. Через це затопило деякі райони Гамбурга. Є двоє загиблих.
У Франції зо тридцять людей постраждали внаслідок ДТП, спричинених штормом. До того ж, стрімкий вітер зносив дахи з будинків у північних регіонах. А також здіймав хвилі в прибережних містах.
Водночас Польща оговтується від шторму. За останніми даними, там 4-ро загиблих. Ще шестеро - поранені. Шквальний вітер пошкодив електромережі, без світла залишилися понад мільйон жителів країни. Повалені дерева заблокували роботу багатьох автодоріг і залізниці. Подекуди вітер сягав ста тридцяти кілометрів за годину. І досі не мають світла понад мільйон користувачів.
А Велика Британія, яка минулого тижня першою прийняла на себе удар стихії, нині протистоїть уже третій негоді за останні сім днів. В Англії під воду пішли вулиці містечка Метлок. Повені спричинив шторм "Франклін", який приніс по собі рясні зливи та сильні вітри.
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