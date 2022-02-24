Умань под обстрелом: в районе объявлена эвакуация (видео) [ Редактировать ]
В центральную часть Умани попал снаряд. Об этом сообщил глава Черкасской ОГА Александр Скичко.
Есть один погибший среди гражданского населения, еще пятеро в больнице.
В Уманском районе объявлена эвакуация населения в радиусе воинской части - 30 км от Розсишок.
Массовые пункты сбора для тех, кто без автомобилей: на выезде из Умани на автодороге Стрый – Изварино возле АЗС WOG. Там будут ждать автобусы.
Для тех, кто на собственном транспорте: ехать по автодороге Н-16 в круг, поворот на Тальное (возле автостанции). Там будут координироваться представители РГА.
Контактный центр: 0800508876, (0472) 361113, 543449, 376001.
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