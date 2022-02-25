Украинец пытался в одиночку остановить колонну оккупантов (видео) [ Редактировать ]
В Одесской области гражданин Украины пытался голыми руками остановить технику РФ.
Закрывая своим телом дорогу, мужчина хотел предотвратить введение войск оккупантов на территорию города.
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