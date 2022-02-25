Под Мариуполем уничтожили колонну российских танков [ Редактировать ]
Под Мариуполем ВСУ уничтожили 22 российских танка. Об этом заявил на брифинге мэр города Вадим Бойченко.
Вооруженные силы Украины и Национальная гвардия выполняют качественно свою боевую задачу. Было уничтожено 22 вражеских танка.
Также он рассказал, что в больницах города находятся 45 человек, есть и пациенты в тяжелом состоянии. Желающие могут сдать кровь на Мариупольской Станции переливания (улица Троицкая, 48).
Сегодня на станции переливания крови сделали исключение: доноров принимают до 17:00. При себе необходимо иметь паспорт.
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