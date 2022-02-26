Оккупанты провели имитацию воздушного боя на Чернобыльской зоной [ Редактировать ]
Над Чернобыльской зоной российская армия провела имитацию воздушного боя. Об этом сообщило Госагенство по управлению зоной отчуждения.
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