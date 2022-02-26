С начала вторжения погибли 198 украинцев, в том числе трое детей - Минздрав [ Редактировать ]
За три дня российского вторжения погибло 198 мирных украинцев, в том числе троих детей. Об этом сообщил министр здравоохранения Украины Виктор Ляшко.
К сожалению, по оперативным данным, от рук захватчиков имеем 198 погибших, из них 3 детей, 1115 раненых, из которых 33 ребенка.
Ляшко не уточнил, идет ли речь о жертвах только среди гражданского населения. В ночь на 25 февраля президент Украины Владимир Зеленский заявил, что в первый день российского вторжения погибли 137 украинских военнослужащих. По данным ООН на утро 25 февраля, среди погибших были как минимум 25 мирных жителей.
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