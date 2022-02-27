Под Прилуками уничтожена танковая рота армии РФ [ Редактировать ]
Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожена танковая рота армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.
Рота уничтожена вместе с личным составом. Также российские оккупанты несут большие потери в Киевской области.
по теме
В Украине на учения Сил территориальной обороны призовут более 14 тысяч резервистов. Об этом заявил командующий Силами территориальной обороны Вооруженных сил Украины бригадный генерал Юрий Галушкин
Верховная Рада приняла законопроект об увеличении финансирования обороны в Украине. 343 голосами "за" народные депутаты поддержали Закон Украины о внесении изменений в Закон Украины "О Государственном бюджете Украины на 2022 год" (№7012-Д)
Президент Украины Владимир Зеленский распорядился с 1 марта 2022 года повысить зарплаты военнослужащим Вооруженных сил Украины на 30%. Это предусмотрено указом главы государства от 14 февраля "О неотложных мерах по консолидации украинского общества"
Противовоздушная оборона является одним из слабых мест украинской армии и нуждается в совершенствовании. Об этом в эфире одного из украинских телеканалов заявил министр обороны Украины Алексей Резников
В Киевской области между селами Жуковцы и Триполье Обуховского района упал военный самолет ВСУ. На борту находились 14 человек. После падения машина вспыхнула, погибли 5 человек