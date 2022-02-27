Одним из подразделений Вооруженных Сил Украины в результате боев за независимость нашего государства в районе населенного пункта Прилуки Черниговской области уничтожена танковая рота армии РФ. Об этом сообщает Генеральный штаб ВСУ.

Рота уничтожена вместе с личным составом. Также российские оккупанты несут большие потери в Киевской области.