Зеленский требует прекратить огонь для переговоров [ Редактировать ]
Во вторник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для проведения переговоров с Россией сначала необходимо прекратить огонь.
Сначала необходимо полное прекращение огня, чтобы сесть за стол переговоров.
Также он заявил, что если партнеры не хотят, чтобы Украина была в НАТО, то нам нужны гарантии безопасности.
Если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО.
По словам Зеленского, в США пока не готовы вводить бесполетную зону над Украиной.
Байден сказал мне, что еще не пришло время вводить бесполетную зону.
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