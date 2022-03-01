Во вторник, 1 марта, президент Украины Владимир Зеленский заявил о том, что для проведения переговоров с Россией сначала необходимо прекратить огонь.

Сначала необходимо полное прекращение огня, чтобы сесть за стол переговоров.

Также он заявил, что если партнеры не хотят, чтобы Украина была в НАТО, то нам нужны гарантии безопасности.

Если Украина падет, то российские войска окажутся на границах НАТО.

По словам Зеленского, в США пока не готовы вводить бесполетную зону над Украиной.