Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода в Украину белорусских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук.

Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута Пинск - Иваново - Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).

Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.

Напомним, что утром 1 февраля сообщалось, что белорусские войска зашли в Черниговскую область.