Россия готовит провокацию для ввода белорусских войск [ Редактировать ]
Источник: Министерство обороны Украины
Россия готовит сознательную провокацию для оправдания ввода в Украину белорусских войск. Об этом сообщает Генштаб ВСУ.
По имеющимся разведывательным данным, сейчас вблизи белорусско-украинской границы находятся белорусские танки в количестве около 300 штук.
Колонна еще не пересекла границу и ждет маршрута Пинск - Иваново - Драгичин (около 30 км от Государственной границы Украины).
Ожидается, что Россия планирует провести сознательную провокацию, чтобы оправдать запланированную атаку белорусских войск.
Напомним, что утром 1 февраля сообщалось, что белорусские войска зашли в Черниговскую область.
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